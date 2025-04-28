Лапорта: Флик знает, что мы хотим продлить с ним контракт

Президентвысказался о будущем наставника команды

«Флик знает, что мы хотим продлить этот этап как можно дольше, и что он подходит команде благодаря своим профессиональным и личностным качествам, благодаря пониманию клуба. Но он тренер, который предпочитает идти вперед из года в год и иметь годовой запас времени.

Ханси с нами в этом и в следующем сезоне. Спортивное руководство уже работает над тем, что необходимо сделать в ближайшем будущем», — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

Календарь и таблица испанской Примеры

Напомним, что «Барселона» выиграла Кубок Испании и идет на первой строчке в чемпионате страны.