Лапорта: Флик знает, что мы хотим продлить с ним контракт

Ханс-Дитер Флик Фото: globallookpress.com
«Флик знает, что мы хотим продлить этот этап как можно дольше, и что он подходит команде благодаря своим профессиональным и личностным качествам, благодаря пониманию клуба. Но он тренер, который предпочитает идти вперед из года в год и иметь годовой запас времени.
Ханси с нами в этом и в следующем сезоне. Спортивное руководство уже работает над тем, что необходимо сделать в ближайшем будущем», — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.
Календарь и таблица испанской Примеры
Напомним, что «Барселона» выиграла Кубок Испании и идет на первой строчке в чемпионате страны.