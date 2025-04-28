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    Игнашевич: Глушенков готов играть в Европе

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    Бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич считает, что полузащитник «Зенита» Максим Глушенков готов переехать в европейский чемпионат.

    Максим Глушенков
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    Максим Глушенков

    «Захарян и Батраков — хороший пример для сравнения. Арсен хорошо показал себя, уехал, но адаптация идет тяжело. Батракову в идеале еще один‑два сезона нужно поиграть в РПЛ. Нужно стать не одним из лучших, а лучшим в нашем чемпионате. Тогда он будет готов к переезду. Как Глушенков: Максим сейчас и пару лет назад — это две разные фигуры. Максим сегодня готов играть в европейском футболе. Если у Батракова все будет хорошо, то через один‑два года он тоже будет готов к переезду», — приводит слова Игнашевича «Матч ТВ».

    25-летний полузащитник в составе «Зенита» провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал 2 голевые передачи.

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