Григорян назвал причину неудач «Спартака» в весенней части РПЛ

Российский тренерназвал частую смену нападающегоосновной причиной неудачв весенней части РПЛ.

«Непохоже, что у Угальде есть какой‑то конфликт с главным тренером. Возможно, какая‑то микротравма. Но все задают один и тот же вопрос: Почему ротируется Угальде? Это очень серьёзно повлияло на игру Спартака», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

Манфред является лучшим бомбардиром «Спартака», забив 16 мячей в РПЛ. В последних пяти матчах чемпионата нападающий забил два гола.

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После 26 туров «Спартак» занимает четвертое место с 50 очками. Неудачи в весенней части сезона (3 поражения и ничья в восьми турах) поставили под вопрос амбиции команды в борьбе за медали.