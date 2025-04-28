Источник: Консейсау подаст в отставку после финала Кубка Италии

Главный тренерпланирует подать в отсавку после финального матча св Кубке Италии.

По данным Calciomercato, в случае поражения руководство «россонери» уволит Консейсау из-за провала в Серии А. Команда занимает только девятую строчку после 34 туров.

Однако даже в случае победы португальский специалист сам подаст в отставку, несмотря на второй трофей в сезоне (после Суперкубка Италии).

У Консейсау сложились тяжелые отношения с игроками «Милана». Как отмечается, футболистам не нравится жесткий стиль тренера. Сам Консейсау не раз заявлял, что чувствуют себя некомфортно в клубе.

Финал Кубка Италии состоится 14 мая в Риме.