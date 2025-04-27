Marca: «Реал» дважды связывался с Клоппом, но ответа не получил

Мадридскийконтактировал сна фоне неопределённости с будущим, который, как ожидается, покинет клуб по окончании сезона.

Как пишет испанское издание Marca, руководство мадридцев связывалось с бывшим тренером «Ливерпуля» как минимум дважды, чтобы узнать о его планах на лето и возможности возглавить команду.

В данный момент Клопп занимает пост главы футбольного направления Red Bull и официально не планирует возвращаться к тренерской работе до лета 2026 года — об этом неоднократно заявлял его агент Марк Косике.

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В «Реале» Клоппа привлекают его опыт на топ-уровне, тактическая гибкость и умение работать со звёздами. Клуб продолжает следить за ситуацией, однако альтернативным кандидатом остаётся Хаби Алонсо.