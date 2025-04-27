В матче 26-го тура российской Премьер-лигипримет. Событие запланировано на 27 апреля 14:00 по мск.

Хозяева не проигрывают в чемпионате уже 4 тура, имея две ничьи и две победы. «Оренбург» такой стабильностью похвастаться не может, но в прошлом туре ему удалось обыграть махачкалинское «Динамо».

В нынешнем сезоне команды пока не выяснили, кто сильнее. В первом круге они разошлись ничьей 2:2. Мировая фиксировалась в 3 из 4 поединков.

Календарь и таблица РПЛ

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru считают, что в этот раз будет выявлен победитель. На кого ставить, они рассказали в своем прогнозе.

считают, что в этот раз будет выявлен победитель. На кого ставить, они рассказали в своем прогнозе. Букмекеры на стороне хозяев — 1.95 против 3.55. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.90.

Искусственный интеллект прогнозирует минимальную победу «Крыльев Советов».

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Оренбург» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 600EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.