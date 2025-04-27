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    Руслан Пименов«Крупная победа над "Локо" приятно удивила». Пименов — о весенней части чемпионата и ситуации в «Крыльях Советов»
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    «Крылья Советов» — «Оренбург»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В матче 26-го тура российской Премьер-лиги «Крылья Советов» примет «Оренбург». Событие запланировано на 27 апреля 14:00 по мск.

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    Хозяева не проигрывают в чемпионате уже 4 тура, имея две ничьи и две победы. «Оренбург» такой стабильностью похвастаться не может, но в прошлом туре ему удалось обыграть махачкалинское «Динамо».

    В нынешнем сезоне команды пока не выяснили, кто сильнее. В первом круге они разошлись ничьей 2:2. Мировая фиксировалась в 3 из 4 поединков.

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    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru считают, что в этот раз будет выявлен победитель. На кого ставить, они рассказали в своем прогнозе.

    • Букмекеры на стороне хозяев — 1.95 против 3.55. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.90.

    • Искусственный интеллект прогнозирует минимальную победу «Крыльев Советов».

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Оренбург» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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