Хозяева не проигрывают в чемпионате уже 4 тура, имея две ничьи и две победы. «Оренбург» такой стабильностью похвастаться не может, но в прошлом туре ему удалось обыграть махачкалинское «Динамо».
В нынешнем сезоне команды пока не выяснили, кто сильнее. В первом круге они разошлись ничьей 2:2. Мировая фиксировалась в 3 из 4 поединков.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru считают, что в этот раз будет выявлен победитель. На кого ставить, они рассказали в своем прогнозе.
- Букмекеры на стороне хозяев — 1.95 против 3.55. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.90.
- Искусственный интеллект прогнозирует минимальную победу «Крыльев Советов».
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Оренбург» смотрите на LiveCup.Run.
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