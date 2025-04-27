«Ювентусу» нужно побеждать, чтобы иметь шансы на попадание в зону Лиги чемпионов. Сейчас хозяева находятся на 5-м месте, что вряд ли может их устроить по окончании сезона. А в после поражения от «Пармы» «бьянконери» совершенно точно будут рвать и метать.
«Монца» вылетает из Серии А, причем последней командой турнира. С такими результатами гости вряд ли могут преодолеть разрыв в 10 очков, тем более за такой короткий срок. Перед выездом в Турин «Монца» имеет серию из четырех поражений.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru ждут голов и размена. В своем прогнозе они предложили две ставки на игру.
- Букмекеры считают, что «Юве» не оставит гостям никаких шансов. Ставки принимаются с коэффициентами 1.19 и 15.0 соответственно.
- Искусственный интеллект предсказал победу «Ювентуса» со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ювентус» — «Монца» смотрите на LiveCup.Run.
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