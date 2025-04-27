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    «Манчестер Юнайтед»«Борнмут» — «Манчестер Юнайтед» 1:1. Онлайн, прямая трансляция
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    «Ювентус» — «Монца»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Серия A Футбол Италии Ювентус Монца Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Матч 34-го тура итальянской Серии А «Ювентус»«Монца» состоится 27 апреля на стадионе «Альянц». Начало в 19:00 по мск.

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    «Ювентусу» нужно побеждать, чтобы иметь шансы на попадание в зону Лиги чемпионов. Сейчас хозяева находятся на 5-м месте, что вряд ли может их устроить по окончании сезона. А в после поражения от «Пармы» «бьянконери» совершенно точно будут рвать и метать.

    «Монца» вылетает из Серии А, причем последней командой турнира. С такими результатами гости вряд ли могут преодолеть разрыв в 10 очков, тем более за такой короткий срок. Перед выездом в Турин «Монца» имеет серию из четырех поражений.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru ждут голов и размена. В своем прогнозе они предложили две ставки на игру.

    • Букмекеры считают, что «Юве» не оставит гостям никаких шансов. Ставки принимаются с коэффициентами 1.19 и 15.0 соответственно.

    • Искусственный интеллект предсказал победу «Ювентуса» со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Ювентус» — «Монца» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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