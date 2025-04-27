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    Бабаев высказался о деле Влашича

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    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что армейцы хотят получить решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу с «Вест Хэмом» в течение месяца.

    Никола Влашич
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    Никола Влашич

    «Опять перенесли рассмотрение дела по существу. Ждем буквально в течение месяца, надеюсь, получим наконец решение. "Вест Хэм" не общался с нами, игнорирует», — сказал Бабаев ТАСС.

    В июне 2023 года «молотобойцы» подали апелляцию на решение палаты по разрешению споров ФИФА обязать клуб выплатить ЦСКА задолженность за трансфер Николы Влашича. Футболист перешел из российского клуба в английский летом 2021 года.

    В августе 2022 года Бабаев говорил, что «Вест Хэм» полностью не рассчитался за трансфер футболиста, а в конце октября в ЦСКА приняли решение обратиться в ФИФА для урегулирования этого вопроса.

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