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    Ламин Ямаль«Барселона» — «Реал». Онлайн, прямая трансляция
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    Станкович: Никому не позволю говорить, что не контролирую команду

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    Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА (1:2) в матче 26-го тура РПЛ.

    Деян Станкович
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    Деян Станкович

    «В конце были ошибки. Мы сравняли счет, а потом допустили серию ошибок. Это не вопрос дисциплины. Я беру вину на себя. Ребята молодцы. Не в чем их упрекнуть. Боевой матч против организованной команды. В дерби все решают детали. Мы могли сыграть лучше. Но я никому не позволю говорить, что я не контролировал команду», — передает слова Станковича «Чемпионат».

    Также сербский тренер иронично сказал о том, что не контролирует команду: «Я виноват, я не контролирую команду и так далее».

    Календарь и таблица РПЛ

    ЦСКА вышел на 3-е место, обойдя «Спартак» в турнирной таблице РПЛ. У обеих команд по 50 очков, но по личным встречам «армейцы» обошли «красно-белых».

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