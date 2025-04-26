Станкович: Никому не позволю говорить, что не контролирую команду

Главный тренерпрокомментировал поражение своей команды от(1:2) в матче 26-го тура РПЛ.

«В конце были ошибки. Мы сравняли счет, а потом допустили серию ошибок. Это не вопрос дисциплины. Я беру вину на себя. Ребята молодцы. Не в чем их упрекнуть. Боевой матч против организованной команды. В дерби все решают детали. Мы могли сыграть лучше. Но я никому не позволю говорить, что я не контролировал команду», — передает слова Станковича «Чемпионат».

Также сербский тренер иронично сказал о том, что не контролирует команду: «Я виноват, я не контролирую команду и так далее».

Календарь и таблица РПЛ

ЦСКА вышел на 3-е место, обойдя «Спартак» в турнирной таблице РПЛ. У обеих команд по 50 очков, но по личным встречам «армейцы» обошли «красно-белых».