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    «Спартак» — ЦСКА: смотреть онлайн в прямом эфире

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    26 апреля на арене «Лукоил» состоится московское дерби, в котором «Спартак» примет ЦСКА. Матч будет проходить в рамках 26-го тура Премьер-лиги России. Начало в 19:30 по мск.

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    В предстоящем поединке будет вестись борьба за третье место, которое сейчас находится под «Спартаком». «Красно-белые» опережают «армейцев» на 2 пункта. Хозяева смогли сделать разницу в прошлом туре, когда обыграли «Акрон» (3:2), а ЦСКА разошелся ничьей с «Крыльями» (1:1).

    В нынешнем сезоне это будет вторая встреча команд. В первой «Спартак» одержал сухую победу 2:0. Если посмотреть на историю противостояний, то получается, что «красно-белые» не проигрывают ЦСКА уже 6 матчей.

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    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • На сайте LiveSport.Ru подготовлен прогноз, в котором предложено на выбор две ставки.

    • Букмекеры считают фаворитом «Спартак» за 1.79. На победу ЦСКА они предлагают поставить за 4.70. Ставка на ничью принимается с коэффициентом 3.70.

    • ИИ проанализировал статистику и пришел к выводу, что победить должен «Спартак» со счетом 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча чемпионата России «Спартак» — ЦСКА смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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