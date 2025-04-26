В предстоящем поединке будет вестись борьба за третье место, которое сейчас находится под «Спартаком». «Красно-белые» опережают «армейцев» на 2 пункта. Хозяева смогли сделать разницу в прошлом туре, когда обыграли «Акрон» (3:2), а ЦСКА разошелся ничьей с «Крыльями» (1:1).
В нынешнем сезоне это будет вторая встреча команд. В первой «Спартак» одержал сухую победу 2:0. Если посмотреть на историю противостояний, то получается, что «красно-белые» не проигрывают ЦСКА уже 6 матчей.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- На сайте LiveSport.Ru подготовлен прогноз, в котором предложено на выбор две ставки.
- Букмекеры считают фаворитом «Спартак» за 1.79. На победу ЦСКА они предлагают поставить за 4.70. Ставка на ничью принимается с коэффициентом 3.70.
- ИИ проанализировал статистику и пришел к выводу, что победить должен «Спартак» со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча чемпионата России «Спартак» — ЦСКА смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 1500USDНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.