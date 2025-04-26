Ольга Смородская: У «Зенита» еще есть время наверстать упущенное

Бывший президентуверенно оценивает шансына чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

По её мнению, несмотря на недавнюю ничью с «Динамо» и отставание от лидирующего «Краснодара» на четыре очка, петербуржцы остаются главным фаворитом гонки за титул.

«У Зенита еще есть время наверстать упущенное в борьбе за чемпионство. Динамо спокойно играло на равных с ними, имело стопроцентные моменты, чтобы вырвать победу. Но, думаю, в конечном итоге Зенит сможет выиграть титул», — приводит слова Смородской сайт «ВсеПроСпорт».

Ольга Смородская занимала пост президента футбольного клуба «Локомотив» с июля 2010 года по август 2016 года.