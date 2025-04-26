Рахимич: Хочу, чтобы ЦСКА с Николичем был чемпионом

Экс-футболист московского ЦСКАнадеется на успешную игру армейцев в текущем сезоне.

В 26-м туре РПЛ красно-синие 26 апреля сразятся со «Спартаком». Поединок начнется в 19:30 мск.

«Дерби всегда непредсказуемо. Без разницы, на каких местах располагаются команды. Надеюсь, что получится интересная игра. "Спартак" здорово играет в этом сезоне, но и ЦСКА при Николиче хорош. Будет интересная игра! Надеюсь, будет много голов, а ЦСКА выиграет.

Сейчас идёт битва за верхнюю часть таблицы. ЦСКА будет сложно догнать "Краснодар" с "Зенитом". Но третье место — хороший результат! Если ЦСКА этого добьётся, буду рад. Хочу, чтобы клуб был чемпионом! У "Спартака" тоже есть задачи, но надеемся на победу ЦСКА», — сказал Рахимич «Чемпионату».