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    Рахимич: Хочу, чтобы ЦСКА с Николичем был чемпионом

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    Экс-футболист московского ЦСКА Элвир Рахимич надеется на успешную игру армейцев в текущем сезоне.

    Тренер ЦСКА Марко Николич
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    Тренер ЦСКА Марко Николич

    В 26-м туре РПЛ красно-синие 26 апреля сразятся со «Спартаком». Поединок начнется в 19:30 мск.

    «Дерби всегда непредсказуемо. Без разницы, на каких местах располагаются команды. Надеюсь, что получится интересная игра. "Спартак" здорово играет в этом сезоне, но и ЦСКА при Николиче хорош. Будет интересная игра! Надеюсь, будет много голов, а ЦСКА выиграет.

    Сейчас идёт битва за верхнюю часть таблицы. ЦСКА будет сложно догнать "Краснодар" с "Зенитом". Но третье место — хороший результат! Если ЦСКА этого добьётся, буду рад. Хочу, чтобы клуб был чемпионом! У "Спартака" тоже есть задачи, но надеемся на победу ЦСКА», — сказал Рахимич «Чемпионату».

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