«Ньюкаслу» нужно побеждать, если клуб хочет сохранить место в зоне Лиги чемпионов. Тем более что «Ипсвич» уже однозначно вылетает из АПЛ и ему в нынешнем сезоне ничего не нужно.
В декабре «сороки» на поле «трактористов» смогли добыть крупную победу со счетом 4:0.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.15.
- Букмекеры: 1.17 на победу «Ньюкасла», 7.80 на ничью, 15.0 на победу «Ипсвича».
- Искусственный интеллект в этот раз пророчит «сорокам» крупную победу со счетом 5:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ньюкасл» — «Ипсвич» смотрите на LiveCup.Run.
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