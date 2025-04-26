Матч 34-го тура английской Премьер-лигисостоится 26 апреля на «Сент-Джеймс Парк» 26 апреля в 17:00 мск.

«Ньюкаслу» нужно побеждать, если клуб хочет сохранить место в зоне Лиги чемпионов. Тем более что «Ипсвич» уже однозначно вылетает из АПЛ и ему в нынешнем сезоне ничего не нужно.

В декабре «сороки» на поле «трактористов» смогли добыть крупную победу со счетом 4:0.

Календарь и таблица АПЛ

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.15.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.15. Букмекеры: 1.17 на победу «Ньюкасла», 7.80 на ничью, 15.0 на победу «Ипсвича».

Искусственный интеллект в этот раз пророчит «сорокам» крупную победу со счетом 5:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ньюкасл» — «Ипсвич» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.