2-й тайм Бавария — МайнцОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Серж Гнабри и Джошуа Киммих «Бавария» — «Майнц». Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    «Ньюкасл» — «Ипсвич»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол АПЛ Футбол Англии Ньюкасл Ипсвич Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Матч 34-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл»«Ипсвич» состоится 26 апреля на «Сент-Джеймс Парк» 26 апреля в 17:00 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Ньюкаслу» нужно побеждать, если клуб хочет сохранить место в зоне Лиги чемпионов. Тем более что «Ипсвич» уже однозначно вылетает из АПЛ и ему в нынешнем сезоне ничего не нужно.

    В декабре «сороки» на поле «трактористов» смогли добыть крупную победу со счетом 4:0.

    Календарь и таблица АПЛ

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.15.

    • Букмекеры: 1.17 на победу «Ньюкасла», 7.80 на ничью, 15.0 на победу «Ипсвича».

    • Искусственный интеллект в этот раз пророчит «сорокам» крупную победу со счетом 5:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Ньюкасл» — «Ипсвич» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 1500USDНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Определят ли «Спартак» и ЦСКА сильнейшего?
  • «Спартак» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
  • «Барселона» и «Реал» уйдут в овертайм?
  • «Барселона» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
  • Бой Магомедова и Перейры не дойдет до решения?
  • Магомедов — Перейра. Прогноз и ставки
  • 1.80
    • Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.00
  • Экспресс дня 26 апреля
  • Сегодня в 20:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.75
  • Прогноз на матч Барселона — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Магомедов — Перейра
  • Бои
  • Завтра в 05:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Юбенк — Бенн
  • Бои
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Гавр — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Локомотив — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  3.75
  • Прогноз на матч Интер — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Борнмут — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры