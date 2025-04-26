встретятся в очном поединке 31-го тура французской Лиги 1, который запланирован на 26 апреля 22:05 мск.

«Лиону» предстоит покончить с неудачами. Победа может позволить «олимпийцам» достать до зоны Лиги чемпионов. В любом случае хозяевам нужно как-то реабилитироваться после поражения «Сент-Этьену».

«Ренн» заканчивает сезон в своем удовольствие. Команда выиграла в двух последних турах и наверняка не против продлить свою белую полосу. На старте этого сезона гости нанесли «Лиону» крупное поражение со счетом 3:0.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

На сайте LiveSport.Ru эксперты выставили прогноз с двумя ставками на эту игру.

эксперты выставили прогноз с двумя ставками на эту игру. Букмекеры ожидают от «Лиона» успешных свершений. Именно хозяева фавориты матча. Котировки составляют 1.69 и 4.50.

Искусственный интеллект в своем прогнозе помирил команды и спрогнозировал ничью 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Лион» — «Ренн» смотрите на LiveCup.Run.

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