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    Жан-Филип Матета«Кристал Пэлас» — «Астон Вилла». Онлайн
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    «Лион» — «Ренн»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Лион Ренн Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    «Лион» и «Ренн» встретятся в очном поединке 31-го тура французской Лиги 1, который запланирован на 26 апреля 22:05 мск.

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    «Лиону» предстоит покончить с неудачами. Победа может позволить «олимпийцам» достать до зоны Лиги чемпионов. В любом случае хозяевам нужно как-то реабилитироваться после поражения «Сент-Этьену».

    «Ренн» заканчивает сезон в своем удовольствие. Команда выиграла в двух последних турах и наверняка не против продлить свою белую полосу. На старте этого сезона гости нанесли «Лиону» крупное поражение со счетом 3:0.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • На сайте LiveSport.Ru эксперты выставили прогноз с двумя ставками на эту игру.

    • Букмекеры ожидают от «Лиона» успешных свершений. Именно хозяева фавориты матча. Котировки составляют 1.69 и 4.50.

    • Искусственный интеллект в своем прогнозе помирил команды и спрогнозировал ничью 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Лион» — «Ренн» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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