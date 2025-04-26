2-й тайм Бавария — МайнцОнлайн
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    Серж Гнабри и Джошуа Киммих «Бавария» — «Майнц». Онлайн, прямая трансляция
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    Личка: Надо просто идти за своей мечтой. Постараемся войти в тройку

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    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итог матча против «Зенита» (1:1).

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «В защите неплохо отработали. Понятно, что я недоволен игрой в первые 20 минут, когда мы действовали нервозно и боязливо. Эта игра мне очень не понравилась. После пропущенного гола прибавили и начали действовать неплохо.

    В перерыве не вносил тактических правок. Говорил только о ментальной стороне. Если ты хочешь соперничать с лидерами, то должен выходить на поле с чистой голой и показать, что умеешь.

    В конце могли даже вырвать победу. Надо принять это очко. Но эта ничья ничего не дает ни нам, ни "Зениту". Это больше помогает нашим соперникам.

    Надо просто идти за своей мечтой. Постараемся войти в тройку», — цитирует Личку «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» набрал 54 очка и идет вторым в таблице РПЛ. Московское «Динамо» (47) находится на пятом месте.

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