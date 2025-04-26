В матче 26-го тура российской Премьер-лиги московскоепримет. Встреча запланирована на 26 апреля 14:00 мск.

После победы над «Рубином» со счетом 3:1 «Динамо» набрало 46 очков. С этим результатом клуб идет на 5-м месте. «Бело-голубые» могут побороться с ЦСКА за место в топ-4, а в случае поражения — опуститься на строчку ниже, уступив «Локомотиву».

«Зенит» отстает от «Краснодара» на 5 очков в борьбе за чемпионство. После двух побед подряд питерцы имеют 53 очка. Шансы на титул все еще есть, поскольку в позапрошлом туре гости разгромили «быков» 4:1. После этого они закрепили успех, выиграв 1:0 у «Химок».

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.05. Букмекеры: 4.30 на победу «Динамо», 3.95 на ничью, 1.77 на победу «Зенита».

Ставка ИИ — минимальная победа «Динамо» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча чемпионата России «Динамо» — «Зенит» смотрите на LiveCup.Run.

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