После победы над «Рубином» со счетом 3:1 «Динамо» набрало 46 очков. С этим результатом клуб идет на 5-м месте. «Бело-голубые» могут побороться с ЦСКА за место в топ-4, а в случае поражения — опуститься на строчку ниже, уступив «Локомотиву».
«Зенит» отстает от «Краснодара» на 5 очков в борьбе за чемпионство. После двух побед подряд питерцы имеют 53 очка. Шансы на титул все еще есть, поскольку в позапрошлом туре гости разгромили «быков» 4:1. После этого они закрепили успех, выиграв 1:0 у «Химок».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.
- Букмекеры: 4.30 на победу «Динамо», 3.95 на ничью, 1.77 на победу «Зенита».
- Ставка ИИ — минимальная победа «Динамо» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча чемпионата России «Динамо» — «Зенит» смотрите на LiveCup.Run.
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