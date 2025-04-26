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    Ламин Ямаль«Барселона» — «Реал». Онлайн, прямая трансляция
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    Червиченко: «Спартак» после поражения от ЦСКА похоронил шансы на третье место

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    Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о победе ЦСКА в матче 26-го тура РПЛ против «красно-белых» (2:1).

    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»
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    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»

    «Спартак после поражения от ЦСКА похоронил шансы на третье место. Армейцы не упустят эту возможность. Сегодня красно-белых настигла расплата за то, что "Спартак" в последних матчах слишком сильно выезжал за счёт судейских ошибок в свою пользу.

    Команда просто не понимала, что происходит. Мартинс уже на пятой минуте выхватил жёлтую карточку за то, что у него проходило в других играх. В его взгляде на судью читалось: "Что началось?" Станкович бегал и возмущался судейством. "Спартак" не мог понять, почему не назначали пенальти в их пользу. Этого не хватило, ведь команда была в движении и атаковала. Но судейской помощи не было и результат — поражение.

    Пенальти в ворота ЦСКА очень спорный. Там не понятно, мяч попадает в руку или в голову. Можно учесть, что Гарсия подбивает эту руку. Поэтому совсем не ясно, за что давать пенальти.

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    • Армейцы молодцы, что мгновенно забыли о пропущенном мяче и сразу же забили. Это говорит о том, что Николич как тренер лучше Станковича. Марко сегодня переиграл Деяна тактически — армейцы спокойно отошли назад, защищались и быстро уходили в контратаки. Делали своё дело, чтобы забрать три очка. Может, ЦСКА играл не так красиво и коряво, но команда обогнала "Спартак" и лишила красно-белых не только чемпионских амбиций. Третье место становится призрачным», — сказал Червиченко Чемпионату.

    После этого матча ЦСКА располагается на 3-й позиции в РПЛ с 51-м очком в активе. «Спартак» — на 4-й позиции (50).

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