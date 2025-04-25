1-й таймДинамо Мх — КраснодарОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар»«Динамо» Мх — «Краснодар». Онлайн
    Все новости спорта

    Экс-директор «Спартака»: В России нет яркого лидера

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак
    Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин заявил, что в РПЛ нет ни одного российского футболиста, который по уровню игры соответствовал бы ведущим европейским чемпионатам.

    Юрий Заварзин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юрий Заварзин

    «У нас нет яркого лидера, который на сегодняшний день способен перейти в любой европейский чемпионат. В России такого футболиста сейчас нет, все русские играют или на среднем уровне, или чуть выше среднего», — цитирует Заварзина «Матч ТВ».

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Эксперт также обратил внимание на общую проблему мотивации в чемпионате: отсутствие еврокубков и ограниченные перспективы сказываются на настрое как российских, так и легионеров, что влияет на общий уровень выступлений в РПЛ.

    Юрий Заварзин занимал должность генерального директора московского «Спартака» с сентября 1997 года по март 2001 года.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Быкам» нельзя терять очки
  • «Динамо» Мх — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Оторвется ли «Аталанта» от «Болоньи»?
  • «Аталанта» — «Лечче». Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • Позволит ли ПСЖ подняться в зону ЛЧ «Ницце»?
  • ПСЖ — «Ницца». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.68
  • Экспресс дня 25 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Динамо Мх — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Аталанта — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.75
  • Прогноз на матч Барселона — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Динамо — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Бавария — Майнц
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Ростов — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры