Экс-директор «Спартака»: В России нет яркого лидера

Бывший генеральный директорзаявил, что в РПЛ нет ни одного российского футболиста, который по уровню игры соответствовал бы ведущим европейским чемпионатам.

«У нас нет яркого лидера, который на сегодняшний день способен перейти в любой европейский чемпионат. В России такого футболиста сейчас нет, все русские играют или на среднем уровне, или чуть выше среднего», — цитирует Заварзина «Матч ТВ».

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Эксперт также обратил внимание на общую проблему мотивации в чемпионате: отсутствие еврокубков и ограниченные перспективы сказываются на настрое как российских, так и легионеров, что влияет на общий уровень выступлений в РПЛ.

Юрий Заварзин занимал должность генерального директора московского «Спартака» с сентября 1997 года по март 2001 года.