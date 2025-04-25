ОконченДинамо Мх — Краснодар 2:3Онлайн
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    «Краснодар»«Динамо» Мх — «Краснодар» 2:3. Онлайн
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    ПСЖ — «Ницца»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Ницца Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    Досрочный чемпионат ПСЖ примет «Ниццу» в матче 31-го тура чемпионата Франции. Игра состоится 25 марта в 21:45 мск.

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    ПСЖ продолжает беспроигрышную серию после досрочного чемпионства. Команда Луиса Энрике не хочет сбавлять обороты. После 30 матчей «парижане» имеют 78 очков. В прошлом туре у них была ничья 1:1 с «Нантом».

    «Ницца» борется за еврокубки. У команды есть перспектива получить путевку в Лигу Европы, однако есть шанс зацепиться за Лигу чемпионов. В случае победы в этом туре гости могут попасть в первую четверку.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.03.

    • Букмекеры дают 1.79 на победу ПСЖ, за 3.90 выставлена победа «Ниццы». На ничью можно поставить с котировкой 4.20.

    • Искусственный интеллект оценил шансы и пришел к выводу, что игра закончится вничью 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча ПСЖ — «Ницца» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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