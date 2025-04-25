Досрочный чемпионатприметв матче 31-го тура чемпионата Франции. Игра состоится 25 марта в 21:45 мск.

ПСЖ продолжает беспроигрышную серию после досрочного чемпионства. Команда Луиса Энрике не хочет сбавлять обороты. После 30 матчей «парижане» имеют 78 очков. В прошлом туре у них была ничья 1:1 с «Нантом».

«Ницца» борется за еврокубки. У команды есть перспектива получить путевку в Лигу Европы, однако есть шанс зацепиться за Лигу чемпионов. В случае победы в этом туре гости могут попасть в первую четверку.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.03.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.03. Букмекеры дают 1.79 на победу ПСЖ, за 3.90 выставлена победа «Ниццы». На ничью можно поставить с котировкой 4.20.

Искусственный интеллект оценил шансы и пришел к выводу, что игра закончится вничью 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча ПСЖ — «Ницца» смотрите на LiveCup.Run.

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