ПСЖ продолжает беспроигрышную серию после досрочного чемпионства. Команда Луиса Энрике не хочет сбавлять обороты. После 30 матчей «парижане» имеют 78 очков. В прошлом туре у них была ничья 1:1 с «Нантом».
«Ницца» борется за еврокубки. У команды есть перспектива получить путевку в Лигу Европы, однако есть шанс зацепиться за Лигу чемпионов. В случае победы в этом туре гости могут попасть в первую четверку.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.03.
- Букмекеры дают 1.79 на победу ПСЖ, за 3.90 выставлена победа «Ниццы». На ничью можно поставить с котировкой 4.20.
- Искусственный интеллект оценил шансы и пришел к выводу, что игра закончится вничью 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча ПСЖ — «Ницца» смотрите на LiveCup.Run.
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