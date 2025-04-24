Винисиус Жуниор может получить «исторические» 30 миллионов евро в месяц по новому контракту с «Реалом»

Бразильский нападающий Винисиус Жуниор может стать одним из самых высокооплачиваемых футболистов в истории

По данным The Athletic, бразильский вингер ведёт переговоры с клубом о новом контракте на условиях, которые можно назвать «историческими».

Винисиус хочет получать примерно столько же, сколько зарабатывал Криштиану Роналду в лучшие годы в Мадриде — около 30 миллионов евро в год с учётом бонусов и премии за продление соглашения.

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Сейчас Винисиус зарабатывает около 15–20 миллионов евро в год, но отклонил последнее предложение клуба, настаивая на значительном повышении. Руководство «Реала» ранее не было готово удовлетворить такие запросы, однако переговоры продолжаются, и стороны близки к соглашению, которое может быть объявлено летом.