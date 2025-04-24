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    «Спартак» — ЦСКА26-й тур РПЛ. Корнеев уверен в победе «Зенита» над «Динамо», Есипов не ждет голов в Дерби всея Руси
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    Точилин назвал ЦСКА фаворитом дерби со «Спартаком»

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    Бывший защитник московского «Динамо» Александр Точилин поделился мнением по поводу предстоящего дерби между «Спартаком» и ЦСКА в рамках 26-го тура РПЛ.

    «Спартак» — ЦСКА
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    «Спартак» — ЦСКА

    «Московское дерби всегда интересно смотреть. ЦСКА довольно позитивно и продуктивно проводит весеннюю часть, стабильно набирает очки. Конечно, в прошлом туре сыграли вничью, немного притормозили. Однако все равно могу с уверенностью заявить, что армейцы — теневая лошадка, претендующая на чемпионство. В лице "Спартака" все видят главного конкурента "Краснодару" и "Зениту" в борьбе за золотые медали. Думаю, от результата этой игры выиграют черно-зеленые и сине-бело-голубые, особенно в случае ничьей.

    Фаворитом я бы назвал ЦСКА. Красно-белые отталкиваются от своей игры, это команда настроения, допустившая осечки с "Ахматом", "Рубином", махачкалинским "Динамо". Состав армейцев сбалансирован: есть сильные исполнители, перестроение схемы приносит плоды и даже при не самой содержательной игре команда забирает очки. Это важнейший показатель для любого коллектива. Так что уверен, подопечным Станковича придется несладко в этой битве. Думаю, у ЦСКА больше шансов на победу в дерби», — цитирует Точилина «Советский спорт».

    Календарь и таблица РПЛ

    Матч между «Спартаком» и ЦСКА пройдет 26 апреля в 19:30 по московскому времени на домашнем поле «крансо-белых».

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