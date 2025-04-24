Педри признан лучшим игроком месяца в Ла лиге по итогам апреля

ПолузащитникПедри признан лучшим игроком месяца в Ла Лиге по итогам апреля.

Хавбек получил награду после голосования болельщиков, опередив Хулиана Альвареса («Атлетико»), Георгия Мамардашвили («Валенсия»), Хави Пуадо («Эспаньол») и Серджи Дардера («Мальорка»).

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В апреле Педри провёл четыре матча в чемпионате Испании, а его команда сохранила лидерство в таблице, не потерпев ни одного поражения. Особенно ярко полузащитник проявил себя в победном матче против «Мальорки», где он отдал голевую передачу на Дани Ольмо и был признан лучшим игроком встречи.