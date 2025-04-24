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    Непомнящий прокомментировал предстоящее Дерби всея Руси

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    Известный советский и российский тренер Валерий Непомнящий рассказал, чего ждет от дерби «Спартак» — ЦСКА в 26-м туре российской Премьер-лиги.

    Валерий Непомнящий
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    Валерий Непомнящий

    «Игра "Спартак" — ЦСКА — это всегда непредсказуемо, всегда феерия: команды могут разгромить друг друга, а могут, наоборот, рухнуть перед противником. Для защитников ЦСКА будет проблемой такая скоростная линия атаки "Спартака", поэтому главная задача армейцев — заставить "Спартак" играть позиционно, вопрос тактики будет основным.

    В этом матче точно не стоит ждать холодной головы — это из другой оперы совершенно. Во все времена "Спартак" таким был: чем громче и эмоциональнее ситуация вокруг "Спартака", тем они успешнее играют. Мне кажется, это нормальная среда для них. Сейчас состояние такое, что все поддерживают тренера и игроки тоже как будто воспряли», — сказал Непомнящий «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» идет третьим в таблице РПЛ с 50 очками. ЦСКА имеет на два очка меньше и идет следом за красно-белыми.

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