Непомнящий прокомментировал предстоящее Дерби всея Руси

Известный советский и российский тренеррассказал, чего ждет от дербив 26-м туре российской Премьер-лиги.

«Игра "Спартак" — ЦСКА — это всегда непредсказуемо, всегда феерия: команды могут разгромить друг друга, а могут, наоборот, рухнуть перед противником. Для защитников ЦСКА будет проблемой такая скоростная линия атаки "Спартака", поэтому главная задача армейцев — заставить "Спартак" играть позиционно, вопрос тактики будет основным.

В этом матче точно не стоит ждать холодной головы — это из другой оперы совершенно. Во все времена "Спартак" таким был: чем громче и эмоциональнее ситуация вокруг "Спартака", тем они успешнее играют. Мне кажется, это нормальная среда для них. Сейчас состояние такое, что все поддерживают тренера и игроки тоже как будто воспряли», — сказал Непомнящий «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» идет третьим в таблице РПЛ с 50 очками. ЦСКА имеет на два очка меньше и идет следом за красно-белыми.