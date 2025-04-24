22:00Болонья — ЭмполиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дан Ндойе«Болонья» — «Эмполи». Онлайн
    Все новости спорта

    Кержаков: Есть несколько потенциальных вариантов — как в России, так и за рубежом

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит
    Российский тренер Александр Кержаков высказался о своих планах на будущее.

    Александр Кержаков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Кержаков

    «Планы на ближайшее будущее — работать. Есть несколько потенциальных вариантов: как в России, так и за рубежом. Детали пока не хотел бы раскрывать.

    По завершении карьеры в 2017 году я некоторое время работал в системе "Зенита", но потом начал тренерскую профессию, возглавив юношескую сборную России 2001 года рождения. Как видите, опыт работы в "Зените" у меня есть, однако сейчас мне хочется развиваться именно в тренерстве. Надеюсь, в будущем еще посчастливится потрудиться в родном клубе.

    Конечно, мне бы хотелось, чтобы в команде было как можно больше наших воспитанников, и чтобы они добивались результата. Но на сегодня это невозможно. Как я понимаю, уровень выпускников не позволяет им на равных конкурировать с легионерами за место в основном составе "Зенита", — цитирует Кержакова RG.

    Напомним, что последним местом работы Кержакова был казахстанский "Кайрат".

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команда Симеоне будет очень заряжена
  • «Атлетико» — «Райо Вальекано». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Усилит ли «Осасуна» боль «Севильи»?
  • «Осасуна» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Подберется ли зона вылета вплотную к «Жироне»?
  • «Леганес» — «Жирона». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.03
  • Экспресс дня 24 апреля
  • Сегодня в 22:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетико — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Болонья — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Динамо Мх — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Аталанта — Лечче
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Бадоса — Кудерметова
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  4.68
  • Экспресс дня 25 апреля
  • Завтра в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Фамаликан — Брага
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Фейеноорд — ПЕК Зволле
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры