Кержаков: Есть несколько потенциальных вариантов — как в России, так и за рубежом

Российский тренервысказался о своих планах на будущее.

«Планы на ближайшее будущее — работать. Есть несколько потенциальных вариантов: как в России, так и за рубежом. Детали пока не хотел бы раскрывать.

По завершении карьеры в 2017 году я некоторое время работал в системе "Зенита", но потом начал тренерскую профессию, возглавив юношескую сборную России 2001 года рождения. Как видите, опыт работы в "Зените" у меня есть, однако сейчас мне хочется развиваться именно в тренерстве. Надеюсь, в будущем еще посчастливится потрудиться в родном клубе.

Конечно, мне бы хотелось, чтобы в команде было как можно больше наших воспитанников, и чтобы они добивались результата. Но на сегодня это невозможно. Как я понимаю, уровень выпускников не позволяет им на равных конкурировать с легионерами за место в основном составе "Зенита", — цитирует Кержакова RG.

Напомним, что последним местом работы Кержакова был казахстанский "Кайрат".