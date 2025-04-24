Источник: Дани Ольмо и Пау Виктор могут доиграть сезон за «Барселону»

Дело игроковбудет рассмотрено в Национальном суде Испании. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, административный суд, который отклонил ходатайство о временном приостановлении решения Высшего совета по спорту о допуске спортсменов, признал себя некомпетентным в данном вопросе. Дело было передано в Национальный суд Испании, который вынесет решение по получению необходимой информации.

Ранее Высший совет по спорту утвердил регистрацию Дани Ольмо и Пау Виктора в «Барселону», но Ла Лига подала апелляцию из-за проблем «каталонцев» с финансовым фейр-плей.

После передачи дела в вышестоящий судебный орган, вопрос о регистрации потребует больше времени и, таким образом, футболисты смогут принять участие в финале Кубка Испании против «Реала» и сыграть в заключительных матчах Ла Лиги.

«Барселона» сыграет в финале Кубка Испании против мадридского «Реала» 26 апреля в Севилье.

В Ла Лиге подопечные Ханса-Дитера Флика занимают 1-е место с 76 очками после 33 встреч.