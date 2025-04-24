У «Бетиса» есть все шансы получить путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Для этого как минимум нужно побеждать в предстоящем поединке. «Вальядолид» — главный неудачник сезона. Однако в первом круге «пусела» нанесли севильцам поражение со счетом 0:1.
Как бы там ни было, на текущий момент времени гости в очень плохой форме. У них 6 поражений подряд.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.17.
- Букмекеры дают 1.19 на победу «Бетиса», 7.20 они предлагают на ничью и за 14.0 можно поставить на победу «Вальядолида».
- По прогнозу искусственного интеллекта, победить в этом матче должен «Бетис». Ставка на счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Бетис» — «Вальядолид» смотрите на LiveCup.Run.
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