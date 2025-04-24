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    «Атлетико» — «Райо Вальекано»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    24 апреля в Мадриде «Атлетико» примет «Райо Вальекано» в рамках поединка 33-го тура испанской Примеры. Начало игры в 22:30 мск.

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    «Атлетико» выбыл из гонки за титул. При этом команда Симеоне однозначно получит квалификацию в Лигу чемпионов на следующий сезон. «Матрасники» в прошлом туре потерпели неприятное поражение от «Лас-Пальмас» (0:1). Эта неудача стала второй по счету для команды Симеоне за последние 5 туров.

    «Райо Вальекано» ведет борьбу за еврокубки. Клуб находится в трех пунктах от зоны еврокубков. При этом в последних трех встречах турнира победить «пчелам» не удалось. В прошлый раз гости сыграли вничью 1:1 с «Валенсией».

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с двумя ставками за 1.90 и 2.60.

    • Букмекеры: «Атлетико» фаворит за 1.51, на победу «Райо Вальекано» можно поставить за 6.80, на ничью — за 4.30.

    • Искусственный интеллект предсказывает минимальную победу «Атлетико».

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Атлетико» — «Райо Вальекано» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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