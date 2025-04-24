24 апреля в Мадридеприметв рамках поединка 33-го тура испанской Примеры. Начало игры в 22:30 мск.

«Атлетико» выбыл из гонки за титул. При этом команда Симеоне однозначно получит квалификацию в Лигу чемпионов на следующий сезон. «Матрасники» в прошлом туре потерпели неприятное поражение от «Лас-Пальмас» (0:1). Эта неудача стала второй по счету для команды Симеоне за последние 5 туров.

«Райо Вальекано» ведет борьбу за еврокубки. Клуб находится в трех пунктах от зоны еврокубков. При этом в последних трех встречах турнира победить «пчелам» не удалось. В прошлый раз гости сыграли вничью 1:1 с «Валенсией».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с двумя ставками за 1.90 и 2.60.

подготовили прогноз с двумя ставками за 1.90 и 2.60. Букмекеры: «Атлетико» фаворит за 1.51, на победу «Райо Вальекано» можно поставить за 6.80, на ничью — за 4.30.

Искусственный интеллект предсказывает минимальную победу «Атлетико».

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Атлетико» — «Райо Вальекано» смотрите на LiveCup.Run.

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