Тошич: Станкович был моим кумиром на поле

Деян Станкович Фото: globallookpress.com
«Конечно, слежу за работой Станковича. Я его очень хорошо знаю, мы играли за сборную очень много лет. Деян — это большой лидер, капитан, кумир на поле и вне его. Он дает энергию команде.
Видно, что "Спартак" в этом сезоне хорошо играет и борется за чемпионство. Как бывший армеец я хочу, чтобы чемпионом был ЦСКА. Но Деяна я уважаю и ценю, — сказал Тошич "Матч ТВ".
Во главе красно-белых Станкович стал в июне 2024 года. Сейчас "Спартак" идет третьим в таблице РПЛ с 50 очками. Лидером остается "Краснодар", дальше идет "Зенит" (53). В 26-м туре "Спартак" дома сыграет с ЦСКА.