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    Тошич: Станкович был моим кумиром на поле

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    Экс-игрок московского ЦСКА Зоран Тошич рассказал о своем отношении к наставнику московского «Спартака» Деяну Станковичу.

    Деян Станкович
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    Деян Станкович

    «Конечно, слежу за работой Станковича. Я его очень хорошо знаю, мы играли за сборную очень много лет. Деян — это большой лидер, капитан, кумир на поле и вне его. Он дает энергию команде.

    Видно, что "Спартак" в этом сезоне хорошо играет и борется за чемпионство. Как бывший армеец я хочу, чтобы чемпионом был ЦСКА. Но Деяна я уважаю и ценю, — сказал Тошич "Матч ТВ".

    Календарь и таблица РПЛ

    Во главе красно-белых Станкович стал в июне 2024 года. Сейчас "Спартак" идет третьим в таблице РПЛ с 50 очками. Лидером остается "Краснодар", дальше идет "Зенит" (53). В 26-м туре "Спартак" дома сыграет с ЦСКА.

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