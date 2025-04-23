Тошич: Станкович был моим кумиром на поле

Экс-игрок московского ЦСКАрассказал о своем отношении к наставнику московского «Спартака»

«Конечно, слежу за работой Станковича. Я его очень хорошо знаю, мы играли за сборную очень много лет. Деян — это большой лидер, капитан, кумир на поле и вне его. Он дает энергию команде.

Видно, что "Спартак" в этом сезоне хорошо играет и борется за чемпионство. Как бывший армеец я хочу, чтобы чемпионом был ЦСКА. Но Деяна я уважаю и ценю, — сказал Тошич "Матч ТВ".

Календарь и таблица РПЛ

Во главе красно-белых Станкович стал в июне 2024 года. Сейчас "Спартак" идет третьим в таблице РПЛ с 50 очками. Лидером остается "Краснодар", дальше идет "Зенит" (53). В 26-м туре "Спартак" дома сыграет с ЦСКА.