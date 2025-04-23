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    Тебас: У «Барселоны» необычайно ценный состав

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    Глава Ла Лиги Хавьер Тебас высказался об игре «Барселоны» в текущем сезоне.

    Хавьер Тебас
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    Хавьер Тебас

    Ранее каталонцы пробились в полуфинал Лиги чемпионов, сыграют с «Реалом» в финале Кубка Испании и прямо сейчас возглавляют турнирную таблицу Примеры.

    «Я не удивлен. Добиться успеха можно и без баснословных вложений в игроков. "Барселона" в полуфинале Лиги чемпионов, блестяще играет в Ла Лиге. У них необычайно ценный состав. Они могут выиграть требл, а могут и не выиграть.

    Я помню, как "Реал" шёл за пятью трофеями сразу, а в итоге не выиграл ничего. На кону Ла Лига, скоро мы увидим финал Кубка Испании, а также полуфинал Лиги чемпионов», — приводит слова Тебаса AS.

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