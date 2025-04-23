Тебас: У «Барселоны» необычайно ценный состав

Глава Ла Лигивысказался об игре «Барселоны» в текущем сезоне.

Ранее каталонцы пробились в полуфинал Лиги чемпионов, сыграют с «Реалом» в финале Кубка Испании и прямо сейчас возглавляют турнирную таблицу Примеры.

«Я не удивлен. Добиться успеха можно и без баснословных вложений в игроков. "Барселона" в полуфинале Лиги чемпионов, блестяще играет в Ла Лиге. У них необычайно ценный состав. Они могут выиграть требл, а могут и не выиграть.

Я помню, как "Реал" шёл за пятью трофеями сразу, а в итоге не выиграл ничего. На кону Ла Лига, скоро мы увидим финал Кубка Испании, а также полуфинал Лиги чемпионов», — приводит слова Тебаса AS.