«Парма» в шаге от зоны вылета. Клуб имеет 28 очков, при этом 18-я позиция всего в трех пунктах. Перед встречей «крестоносцы» не выигрывают уже 6 туров. В последних пяти они сыграли вничью.
«Юве» в случае победы вернется в первую четверку и повысит свои шансы на квалификацию в Лигу чемпионов. В последних турах «бьянконери» набрали очки благодаря победам над «Лечче» и «Дженоа». Кроме того, у них была ничья с «Ромой».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с двумя ставками на игру.
- Букмекеры дают 4.80 на победу «Пармы», 3.73 на ничью и 1.74 на победу «Ювентуса».
- Ставка искусственного интеллекта — победа «Ювентуса» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Парма» — «Ювентус» смотрите на LiveCup.Run.
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