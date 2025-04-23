Матч 33-го тура итальянской Серии А междусостоится 23 апреля в 19:30 мск на «Эннио Тардини».

«Парма» в шаге от зоны вылета. Клуб имеет 28 очков, при этом 18-я позиция всего в трех пунктах. Перед встречей «крестоносцы» не выигрывают уже 6 туров. В последних пяти они сыграли вничью.

«Юве» в случае победы вернется в первую четверку и повысит свои шансы на квалификацию в Лигу чемпионов. В последних турах «бьянконери» набрали очки благодаря победам над «Лечче» и «Дженоа». Кроме того, у них была ничья с «Ромой».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с двумя ставками на игру.

подготовили прогноз с двумя ставками на игру. Букмекеры дают 4.80 на победу «Пармы», 3.73 на ничью и 1.74 на победу «Ювентуса».

Ставка искусственного интеллекта — победа «Ювентуса» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Парма» — «Ювентус» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 1500USD Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.