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    «Парма» — «Ювентус»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Матч 33-го тура итальянской Серии А между «Пармой» и «Ювентусом» состоится 23 апреля в 19:30 мск на «Эннио Тардини».

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    «Парма» в шаге от зоны вылета. Клуб имеет 28 очков, при этом 18-я позиция всего в трех пунктах. Перед встречей «крестоносцы» не выигрывают уже 6 туров. В последних пяти они сыграли вничью.

    «Юве» в случае победы вернется в первую четверку и повысит свои шансы на квалификацию в Лигу чемпионов. В последних турах «бьянконери» набрали очки благодаря победам над «Лечче» и «Дженоа». Кроме того, у них была ничья с «Ромой».

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с двумя ставками на игру.

    • Букмекеры дают 4.80 на победу «Пармы», 3.73 на ничью и 1.74 на победу «Ювентуса».

    • Ставка искусственного интеллекта — победа «Ювентуса» со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Парма» — «Ювентус» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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