Орещук: От предстоящего матча между «Спартаком» и ЦСКА будет зависеть многое

Бывший спортивный директор московскогоподелился мыслями о предстоящем дерби междув рамках 26-го тура РПЛ.

«Давно не было такого, чтобы "Спартак" и ЦСКА претендовали на чемпионство. Да, армейцы — в меньшей степени. От предстоящего матча будет зависеть многое: ничья выкинет обе команды из гонки, а победа одного из клубов поставит крест на проигравшем и появится шанс на золото», — приводит слова Орещука «Чемпионат».

«Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ с 50 очками, ЦСКА находится 4-й строчке с 48 очками после 25-ти туров. Лидером чемпионата является «Краснодар» — у «быков» 55 очков.

Календарь и таблица РПЛ

Матч между командами пройдет 26 апреля на «Лукойл-Арене».