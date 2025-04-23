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    Орещук: От предстоящего матча между «Спартаком» и ЦСКА будет зависеть многое

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    Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук поделился мыслями о предстоящем дерби между «Спартаком» и ЦСКА в рамках 26-го тура РПЛ.

    ЦСКА — «Спартак»
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    ЦСКА — «Спартак»

    «Давно не было такого, чтобы "Спартак" и ЦСКА претендовали на чемпионство. Да, армейцы — в меньшей степени. От предстоящего матча будет зависеть многое: ничья выкинет обе команды из гонки, а победа одного из клубов поставит крест на проигравшем и появится шанс на золото», — приводит слова Орещука «Чемпионат».

    «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ с 50 очками, ЦСКА находится 4-й строчке с 48 очками после 25-ти туров. Лидером чемпионата является «Краснодар» — у «быков» 55 очков.

    Календарь и таблица РПЛ

    Матч между командами пройдет 26 апреля на «Лукойл-Арене».

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