На 23 апреля запланирован ответный полуфинал Кубка Италии, в рамках которого состоится дерби. Матч будет проходить на «Джузеппе Меацца». Начало в 22:00 мск.

В прошлый раз команды разошлись ничьей 1:1. Таким образом, интрига в этом противостоянии все еще присутствует. В текущем сезоне это будет 5-е миланское дерби, причем ни в одном «Интер» победить не смог — две победы «Милана», две ничьи.

Соперники провели свой очередной матч 20 апреля. «Интер» проиграл 0:1 «Болонье», а «Милан» с тем же счетом уступил «Аталанте».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

На сайте LiveSport.Ru вышел прогноз экспертов. В нем можно найти две ставки с коэффициентами 2.45 и 1.85.

вышел прогноз экспертов. В нем можно найти две ставки с коэффициентами 2.45 и 1.85. Букмекеры считают «Интер» фаворитом встречи — 1.98 против 3.75. Коэффициенты на проход команд в финал составляют 1.50 и 2.61.

ИИ предсказывает нескучный поединок. По его прогнозу, он завершится вничью 2:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Интер» — «Милан» смотрите на LiveCup.Run.

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