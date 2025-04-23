В прошлый раз команды разошлись ничьей 1:1. Таким образом, интрига в этом противостоянии все еще присутствует. В текущем сезоне это будет 5-е миланское дерби, причем ни в одном «Интер» победить не смог — две победы «Милана», две ничьи.
Соперники провели свой очередной матч 20 апреля. «Интер» проиграл 0:1 «Болонье», а «Милан» с тем же счетом уступил «Аталанте».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- На сайте LiveSport.Ru вышел прогноз экспертов. В нем можно найти две ставки с коэффициентами 2.45 и 1.85.
- Букмекеры считают «Интер» фаворитом встречи — 1.98 против 3.75. Коэффициенты на проход команд в финал составляют 1.50 и 2.61.
- ИИ предсказывает нескучный поединок. По его прогнозу, он завершится вничью 2:2.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Интер» — «Милан» смотрите на LiveCup.Run.
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