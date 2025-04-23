1-й таймИнтер — МиланОнлайн
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    «Интер» — «Милан»«Интер» — «Милан». Онлайн, прямая трансляция
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    «Интер» — «Милан»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Милан Интер
    На 23 апреля запланирован ответный полуфинал Кубка Италии, в рамках которого состоится дерби «Интера» и «Милана». Матч будет проходить на «Джузеппе Меацца». Начало в 22:00 мск.

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    В прошлый раз команды разошлись ничьей 1:1. Таким образом, интрига в этом противостоянии все еще присутствует. В текущем сезоне это будет 5-е миланское дерби, причем ни в одном «Интер» победить не смог — две победы «Милана», две ничьи.

    Соперники провели свой очередной матч 20 апреля. «Интер» проиграл 0:1 «Болонье», а «Милан» с тем же счетом уступил «Аталанте».

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • На сайте LiveSport.Ru вышел прогноз экспертов. В нем можно найти две ставки с коэффициентами 2.45 и 1.85.

    • Букмекеры считают «Интер» фаворитом встречи — 1.98 против 3.75. Коэффициенты на проход команд в финал составляют 1.50 и 2.61.

    • ИИ предсказывает нескучный поединок. По его прогнозу, он завершится вничью 2:2.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Интер» — «Милан» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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