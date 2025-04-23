Иньеста оценил шансы «Барселоны» на требл

Бывший полузащитниквысказался о шансах каталонцев на требл в текущем сезоне испанской Примеры.

«Не будет преувеличением сказать, что мы рассуждаем о требле "Барселоны" из-за того, что показывает команда. Они лидируют в Ла Лиге, являются финалистами Кубка Испании и вышли в полуфинал Лиги чемпионов. Завоевать требл трудно, но, надеюсь, мы сможем это почувствовать. В следующих играх все решится», — приводит слова Иньесты Mundo Deportivo.

Календарь и таблица испанской Примеры

Напомним, что «Барселона» идет первой в Примере, а также сыграет в финале Кубка Испании и вышла в полуфинал Лиги чемпионов.