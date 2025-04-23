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    Флик: Я рад, что могу рассчитывать на Эрика Гарсию

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    Наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик оценил игру защитника сине-гранатовых Эрика Гарсии.

    Ханс-Дитер Флик
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    Ханс-Дитер Флик

    «Я удивлен уровнем Эрика Гарсии. Он может проявлять себя, играя на позиции правого защитника. Он очень важен для команды и на поле, и в раздевалке. Рад, что могу рассчитывать на него», — цитирует Флика Barca Universal.

    В текущем сезоне Гарсия провел 37 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами и 2 результативными передачами.

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    Нынешний контракт Гарсии с каталонским клубом истекает летом 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 15 млн евро.

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