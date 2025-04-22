Тебас: Требл «Барселоны»? Они могут проиграть все

Глава Ла Лигиответил на вопрос о возможном требле «Барселоны» в текущем сезоне.

«Думаю, "Барселона" всегда славилась своей академией и умением подписывать хороших игроков. Они показывают, что спортивный успех достигается не только за счет трансферов.

Таких спортивных успехов, как у "Барселоны", можно добиться без огромных инвестиций. Это пример, который показывает, что стоит уделять больше внимания разумному расходованию средств.

Требл? Не знаю, они могут проиграть все. Видел, как "Реал" пять раз становился вторым», — цитирует Тебаса Relevo.

Календарь и таблица испанской Примеры

Напомним, что «Барселона» идет первой в Примере, а также сыграет в финале Кубка Испании и вышла в полуфинал Лиги чемпионов.