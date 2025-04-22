Парфенов: В дерби «Спартак» — ЦСКА оживают даже мертвые

Известный в прошлом футболист «Спартака», а ныне тренерподелился своими ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ между своей бывшей командой и ЦСКА.

«Матч "Спартак" — ЦСКА — дерби номер один в России. Сам по себе знаю, на каких бы местах команды ни находились, эти встречи стоят особняком. Другой вопрос, насколько нынешнее поколение футболистов прониклось этим дерби. В наше время на такие матчи даже мертвые оживали. Хотелось бы увидеть хороший и качественный футбол. Понятно, что будет много эмоций, но хотелось бы поменьше грязи.

Надо понять состояние Максименко. Если Александр будет здоров, он станет играть с ЦСКА. В него верит тренерский штаб "Спартака". Для Помазуна этот матч может стать особенным, однако во время дерби никто не смотрит на нюансы.

Сама вывеска подразумевает сумасшедший накал и отдачу. Команды располагаются в турнирной таблице рядом друг с другом и борются за тройку. Стратегически для "Спартака" эта победа очень важна», — сказал Парфенов «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

Матч пройдет 26 апреля в 19:30 (мск). После 25 туров «Спартак» идет третьим с 50 очками, а ЦСКА (48) следом за ним.