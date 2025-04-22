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    Файзулин: Семак делает ровно то, что должен делать

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    Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Виктор Файзулин высказался о работе Сергея Семака в петербургском клубе.

    Виктор Файзулин
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    Виктор Файзулин

    «Он делает ровно то, что должен делать. Семак молодец, нигде не срывался. У него все ровно. Он мудрый, умный парень. Все четко делает. Да, у него суперфутболисты, но даже с ними выиграть столько титулов очень сложно. "Зенит" всегда располагал качественными футболистами, но далеко не все тренеры брали с ними золото. Шесть чемпионств подряд — это мощно. Здесь нужно перед Богданычем шляпу снять. В этом плане, наверное, он феномен», — приводит слова Файзулина «Чемпионат».

    Под руководством 49-летнего специалиста, «Зенит» неизменно становился чемпионом России, начиная с сезона-2018/2019.

    Календарь и таблица РПЛ

    В текущем сезоне клуб из Петербурга занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ с 53 очками после 25-ти туров., отставая от лидера в лице «Краснодара» (55) на 2 очка.

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