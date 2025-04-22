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    Капелло: Флик проделал большую работу в «Барселоне»

    Футбол Футбол Испании Барселона
    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло оценил работу немецкого наставника «Барселоны» Ханса-Дитера Флика в текущем сезоне.

    Ханс-Дитер Флик
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    Ханс-Дитер Флик

    «Он проделал большую работу в качестве тренера "Барсы", потому что ведет игру по-другому. Он привносит свой собственный стиль, игроки много прессингуют и много атакуют, но мало защищаются. Хотя потом компенсируют это лучшей атакой в матчах, и на них становится приятно смотреть», — цитирует Капелло Diario Sport.

    Под руководством Флика, «Барселона» занимает 1-е место в Ла Лиге с 73 очками после 32 туров. Также каталонцы вышли в финал Кубка Испании, где сыграют с мадридским «Реалом» и сыграют в 1/2 финала Лиги чемпионов против миланского «Интера».

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