Капелло: Флик проделал большую работу в «Барселоне»

Бывший главный тренер сборной Россииоценил работу немецкого наставникав текущем сезоне.

«Он проделал большую работу в качестве тренера "Барсы", потому что ведет игру по-другому. Он привносит свой собственный стиль, игроки много прессингуют и много атакуют, но мало защищаются. Хотя потом компенсируют это лучшей атакой в матчах, и на них становится приятно смотреть», — цитирует Капелло Diario Sport.

Под руководством Флика, «Барселона» занимает 1-е место в Ла Лиге с 73 очками после 32 туров. Также каталонцы вышли в финал Кубка Испании, где сыграют с мадридским «Реалом» и сыграют в 1/2 финала Лиги чемпионов против миланского «Интера».