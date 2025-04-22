Капелло: У Ямаля нет такой гениальности, как у Месси и Марадоны

Экс-наставник сборной Россииотметил, что форварда «Барселоны» и сборной Испаниине стоит сравнивать с

17-летний Ямаль прошлым летом выиграл чемпионат Европы в составе сборной Испании, а также был признан лучшим молодым игроком Евро-2024.

«Ямаль не будет как Месси или Марадона. Он звезда, но у него той гениальности, что была у них и Пеле. Такие игроки приходят раз в 20 лет, так что нам придется подождать еще 20 лет», — приводит слова Капелло AS.

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В нынешнем сезоне Ямаль забил 14 голов и отдал 22 ассиста в 46 матчах «Барселоны» во всех турнирах.