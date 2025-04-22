Капелло: Анчелотти — лучший тренер мира по завоеванным титулам

Экс-тренер сборной Россииотреагировал на критику в адрес наставника мадридского «Реала»

«То, что происходит с Анчелотти, несправедливо по отношению ко всему, чего он добился с "Реалом". Это неуважение. Он лучший тренер мира по завоёванным титулам», — приводит слова Капелло AS.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти может уйти из мадридского «Реала». Контракт с тренером истекает в 2026 году.

Календарь и таблица испанской Примеры

Мадридский «Реал» в таблице Примеры идет на 2-м месте, набрав 69 очков. 23 апреля «сливочные» в рамках Ла Лиги в гостях встретятся с мадридским «Хетафе».