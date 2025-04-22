Обыграв 4:3 «Сельту», «каталонцы» набрали 73 очка и тем самым еще ближе подошли к чемпионскому титулу. Сейчас «блауграна» опережают «Реал» на 4 пункта.
«Мальорка» с 44 баллами занимает 7-е место. Несмотря на ничью с «Леганесом» «островитянам» удалось сохранить место в зоне Лиги Европы. Однако уже в этом туре они могут потерять позиции, поэтому гостям необходимо серьезно настроиться.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.55 и 2.00.
- Букмекеры не сомневаются в превосходстве «каталонцев» и пророчат им легкую прогулку. Котировки на победу составляют 1.26 и 11.0 соответственно, на ничью можно поставить с котировкой 6.20.
- Прогноз искусственного интеллекта — крупная победа «Барселоны» со счетом 3:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Барселона» — «Мальорка» смотрите на LiveCup.Run.
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