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    «Барселона» — «Мальорка»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Барселона» примет «Мальорку» в домашнем матче 33-го тура испанской Примеры. Поединок состоится 22 апреля на стадионе «Олимпико» в 22:30 мск.

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    Обыграв 4:3 «Сельту», «каталонцы» набрали 73 очка и тем самым еще ближе подошли к чемпионскому титулу. Сейчас «блауграна» опережают «Реал» на 4 пункта.

    «Мальорка» с 44 баллами занимает 7-е место. Несмотря на ничью с «Леганесом» «островитянам» удалось сохранить место в зоне Лиги Европы. Однако уже в этом туре они могут потерять позиции, поэтому гостям необходимо серьезно настроиться.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.55 и 2.00.

    • Букмекеры не сомневаются в превосходстве «каталонцев» и пророчат им легкую прогулку. Котировки на победу составляют 1.26 и 11.0 соответственно, на ничью можно поставить с котировкой 6.20.

    • Прогноз искусственного интеллекта — крупная победа «Барселоны» со счетом 3:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Барселона» — «Мальорка» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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