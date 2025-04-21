Колыванов: В прошлом сезоне ЦСКА смотрелся симпатичнее

Знаменитый футболист и тренерпрокомментировал игру московского ЦСКА во второй части сезона и отметил, что в прошлом году команда выглядела значительно ярче.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Игорь Колыванов Фото: www.fcufa.pro

«У ЦСКА в последнее время были тяжелые игры. Армейцы играют в футбол, который не всегда получается. Они провалили первый тайм с "Оренбургом". Новая схема дает результат ЦСКА, но нет той яркости игры, которая была при прошлой тактике. Раньше команда смотрелась симпатичнее. Сейчас армейцы играют прагматично.

Футболистам не всегда удается нормально разыграть мяч. Но в этом году оборона играет очень хорошо — команда пропустила 17 голов. ЦСКА сбалансирован во всех линиях, однако нет прогресса в заключительной стадии — все время выигрывают на тоненького.

Всем нужно благодарить Акинфеева, который в каждом матче выручает команду по два-три раза», — сказал Колыванов «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

Сейчас ЦСКА занимает 4-е место в таблице РПЛ с 48 очками. В 25-м туре армейцы не смогли дома переиграть «Крылья Советов» (1:1).