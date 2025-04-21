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    Флик — о реакции Ансу Фати в матче с «Сельтой»: Я понимаю это, но не одобряю подобное поведение

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Примера (Ла Лига) Барселона
    Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал недовольство некоторых футболистов из-за недостатка игрового времени.

    Ансу Фати
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    Ансу Фати

    В матче Ла Лиги против «Сельты» (4:3) Ансу Фати выразил разочарование, пнув ящик с водой, когда узнал, что не выйдет на поле. Каталонский вингер не появлялся в матчах чемпионата с ноября 2024 года.

    «Я был профессиональным футболистом и понимаю их. Все хотят быть частью коллектива и вносить вклад. Я понимаю это, но не одобряю подобную реакцию», — приводит слова Флика издание Relevo.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    На данный момент «Барселона» занимает первое место в чемпионате Испании, набрав 73 очка в 32 матчах. «Сельта» располагается на восьмой строчке с 43 баллами.

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