Флик — о реакции Ансу Фати в матче с «Сельтой»: Я понимаю это, но не одобряю подобное поведение

Главный тренерХанс-Дитер Флик прокомментировал недовольство некоторых футболистов из-за недостатка игрового времени.

В матче Ла Лиги против «Сельты» (4:3) Ансу Фати выразил разочарование, пнув ящик с водой, когда узнал, что не выйдет на поле. Каталонский вингер не появлялся в матчах чемпионата с ноября 2024 года.

«Я был профессиональным футболистом и понимаю их. Все хотят быть частью коллектива и вносить вклад. Я понимаю это, но не одобряю подобную реакцию», — приводит слова Флика издание Relevo.

Календарь и таблица испанской Примеры

На данный момент «Барселона» занимает первое место в чемпионате Испании, набрав 73 очка в 32 матчах. «Сельта» располагается на восьмой строчке с 43 баллами.