Черчесов: Первые таймы «Спартак» играет очень неважно

Экс-наставник сборной Россиивыразил мнение, что московский «Спартак» неважно играет в первых таймах уже несколько матчей РПЛ кряду.

В субботу «Спартак» в гостях одолел тольяттинский «Акрон» в 25‑м туре РПЛ (3:2), отыгравшись со счета 0:2.

«Первые таймы они играют очень неважно, причем уже которую игру подряд: с "Рубином" 0:2, с "Акроном" 0:2, с махачкалинским "Динамо" 0:2, с "Ростовом" 0:0. Если бы тогда не удалили Сутормина, не знаю, как бы всё закончилось», — сказал Черчесов на «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» набрал 50 очков и идет 3-м в таблице чемпионата России. В 26‑м туре красно‑белые 26 апреля примут ЦСКА.