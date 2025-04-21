Булыкин: Футболистам «Спартака» следует выходить с повышенной мотивацией

Экс-форвардподелился мнением о последних матчахв матчах российской Премьер-лиги.

«Футболисты "Спартака" плохо выходят на матчи. Им следует выходить с повышенной мотивацией и сразу показывать максимум — команда бьётся за чемпионство. Но, как свойственно многим российским футболистам, хотя в "Спартаке" их очень мало, все выходят на игру вальяжно и думают, что они всё решат.

Соперники же играют с большой мотивацией и умудряются забивать красно-белым два мяча в первые минуты», — сказал Булыкин Чемпионату.

После 25-и туров в РПЛ «Спартак» занимает 3-е место в таблице с 50-ю очками в активе, отставая от лидерства в чемпионате на 5 пунктов.