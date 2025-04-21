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    Булыкин: Футболистам «Спартака» следует выходить с повышенной мотивацией

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    Экс-форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мнением о последних матчах «Спартака» в матчах российской Премьер-лиги.

    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»
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    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»

    «Футболисты "Спартака" плохо выходят на матчи. Им следует выходить с повышенной мотивацией и сразу показывать максимум — команда бьётся за чемпионство. Но, как свойственно многим российским футболистам, хотя в "Спартаке" их очень мало, все выходят на игру вальяжно и думают, что они всё решат.

    Соперники же играют с большой мотивацией и умудряются забивать красно-белым два мяча в первые минуты», — сказал Булыкин Чемпионату.

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    • После 25-и туров в РПЛ «Спартак» занимает 3-е место в таблице с 50-ю очками в активе, отставая от лидерства в чемпионате на 5 пунктов.

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