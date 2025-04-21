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    «Барселона» установила клубный рекорд по плотности игр

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Примера (Ла Лига) Барселона
    «Барселона» установила клубный рекорд по плотности календаря: с 27 марта по 15 апреля команда провела сразу 7 официальных матчей всего за 457 часов.

    Ханси Флик
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    Ханси Флик

    Серия стартовала матчем против «Осасуны» и завершилась ответной встречей с дортмундской «Боруссией». Такой напряжённый график потребовал от тренерского штаба Ханси Флика активной ротации состава и грамотного распределения сил, ведь «Барселона» продолжает борьбу сразу на трёх фронтах — в Ла Лиге, Лиге чемпионов и Кубке Испании

    Календарь и таблица испанской Примеры

    До конца сезона плотный календарь сохранится: «Барселона» будет играть по два матча в неделю, а перерыв между турами появится только перед заключительным матчем чемпионата и возможным финалом Лиги чемпионов.

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