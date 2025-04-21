«Барселона» установила клубный рекорд по плотности игр

установила клубный рекорд по плотности календаря: с 27 марта по 15 апреля команда провела сразу 7 официальных матчей всего за 457 часов.

Серия стартовала матчем против «Осасуны» и завершилась ответной встречей с дортмундской «Боруссией». Такой напряжённый график потребовал от тренерского штаба Ханси Флика активной ротации состава и грамотного распределения сил, ведь «Барселона» продолжает борьбу сразу на трёх фронтах — в Ла Лиге, Лиге чемпионов и Кубке Испании

Календарь и таблица испанской Примеры

До конца сезона плотный календарь сохранится: «Барселона» будет играть по два матча в неделю, а перерыв между турами появится только перед заключительным матчем чемпионата и возможным финалом Лиги чемпионов.