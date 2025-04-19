«Шпоры» имеют 37 очков после 32 матчей. Клуб занимает 16-е место в таблице. От зоны вылета его отделяют 16 пунктов. В прошлом туре «Тоттенхэм» проиграл 2:4 «Вулверхэмптону», потерпев свое 3-е поражение в 5 матчах турнира.
«Ноттингем Форест» борется за еврокубки. Сейчас у «лесников» 57 очков и в случае победы они вернут себе 3-е место в зоне Лиги чемпионов. В последних турах клуб сбавил обороты, проиграв «Эвертону» и «Астон Вилле».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru сделали свой прогноз и предложили две ставки на матч.
- Букмекеры: ставки принимаются с коэффициентами 2.65 и 2.60 соответственно. Ничья выставлена с коэффициентом 3.50.
- Искусственный интеллект в своем прогнозе помирил команды и поставил на ничью 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Ноттингем Форест» смотрите на LiveCup.Run.
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