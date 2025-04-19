будут закрывать программу 33-го тура английской Премьер-лиги. Очный матч команд состоится 21 апреля в 22:00 мск.

«Шпоры» имеют 37 очков после 32 матчей. Клуб занимает 16-е место в таблице. От зоны вылета его отделяют 16 пунктов. В прошлом туре «Тоттенхэм» проиграл 2:4 «Вулверхэмптону», потерпев свое 3-е поражение в 5 матчах турнира.

«Ноттингем Форест» борется за еврокубки. Сейчас у «лесников» 57 очков и в случае победы они вернут себе 3-е место в зоне Лиги чемпионов. В последних турах клуб сбавил обороты, проиграв «Эвертону» и «Астон Вилле».

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru сделали свой прогноз и предложили две ставки на матч.

сделали свой прогноз и предложили две ставки на матч. Букмекеры: ставки принимаются с коэффициентами 2.65 и 2.60 соответственно. Ничья выставлена с коэффициентом 3.50.

Искусственный интеллект в своем прогнозе помирил команды и поставил на ничью 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Ноттингем Форест» смотрите на LiveCup.Run.

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