Роша: У ЦСКА началась хорошая полоса

Защитник ЦСКАвысказался об игре команды. Он отметил, что армейцы смогли прибавить.

После 24 туров РПЛ ЦСКА с 47 очками идет 4-м в таблице.

«Схема — это выбор тренера, а мы игроки, воплощающие его решения в жизнь. Нам нужно выходить на поле и выполнять установку. Но мне кажется, схема с четырьмя защитниками удобнее, в ней мы можем лучше реализовывать наши возможности.

Нам удалось хорошо провести зимние сборы. Мы поменяли тактическую схему, натренировали ее и качественно внедрили все, что хотел тренер. Но разница с первой частью сезона состоит не в том, что мы тогда играли плохо. Думаю, причина сложностей осенью была в недостатке концентрации, мы просели по части фокусировки в концовках встреч. Должны были отыграть ту фазу намного лучше, но помешал именно этот фактор.

Сейчас мы набрали неплохой ход: идем без поражений уже восемь официальных матчей. Можно сказать, у нас началась хорошая полоса. Мы должны продолжать идти по ней и побеждать в каждой следующей игре, это очень важно.

Наша команда очень сильно прибавила в психологическом аспекте. Нам надо сохранять победный настрой и желание покинуть поле только победителями. Важно не терять концентрацию и продолжать в том же духе», — приводит слова Роши пресс‑служба ЦСКА.

Календарь и таблица РПЛ

В 25‑м туре РПЛ ЦСКА 20 апреля примет «Крылья Советов».