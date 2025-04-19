После разгрома «Удинезе» со счетом 4:0 «Милан» набрал 51 очко. Очередная победа позволила бы «россонери» сократить отставание от зоны еврокубков до 3 пунктов. Однако пока что клубу не хватает 6 баллов.
«Аталанта» при текущих обстоятельствах вряд ли может рассчитывать на финиш в первой двойке. Однако команда Гасперини имеет отличные шансы на Лигу чемпионов. «Бергамаски» идут третьими. В прошлом туре они обыграли «Болонью» 2:0. Это стало очень важным событием, так как ранее гости потерпели три поражения подряд, проиграв «Лацио», «Фиорентине» и миланскому «Интеру».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru в своем прогнозе предложили две ставки с коэффициентами 2.50 и 2.63.
- Букмекеры принимают ставки с такими коэффициентами: 2.65 на победу «Милана», 2.60 на победу «Аталанты», 3.55 на ничью.
- Искусственный интеллект уверен, что матч закончится результативной ничьей 2:2.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Милан» — «Аталанта» смотрите на LiveCup.Run.
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