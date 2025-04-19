2-й таймЦСКА — Крылья СоветовОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — Крылья СоветовЦСКА — «Крылья Советов». Онлайн
    Все новости спорта

    «Милан» — «Аталанта»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Серия A Футбол Италии Аталанта Милан Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 33-м туре чемпионата Италии запланировано противостояние «Милана» и «Аталанты». Матч состоится 20 апреля на «Сан-Сиро». Начало в 21:45 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    После разгрома «Удинезе» со счетом 4:0 «Милан» набрал 51 очко. Очередная победа позволила бы «россонери» сократить отставание от зоны еврокубков до 3 пунктов. Однако пока что клубу не хватает 6 баллов.

    «Аталанта» при текущих обстоятельствах вряд ли может рассчитывать на финиш в первой двойке. Однако команда Гасперини имеет отличные шансы на Лигу чемпионов. «Бергамаски» идут третьими. В прошлом туре они обыграли «Болонью» 2:0. Это стало очень важным событием, так как ранее гости потерпели три поражения подряд, проиграв «Лацио», «Фиорентине» и миланскому «Интеру».

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru в своем прогнозе предложили две ставки с коэффициентами 2.50 и 2.63.

    • Букмекеры принимают ставки с такими коэффициентами: 2.65 на победу «Милана», 2.60 на победу «Аталанты», 3.55 на ничью.

    • Искусственный интеллект уверен, что матч закончится результативной ничьей 2:2.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Милан» — «Аталанта» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 1500USDНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» и «Атлетик» много не забьют
  • «Реал» Мадрид — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Россонери» наконец-то одолеют «Аталанту»
  • «Милан» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «Авангард» сравняется по количеству побед
  • «Авангард» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.76
  • Экспресс дня 20 апреля
  • Сегодня в 20:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Милан — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Авангард — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 16:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Жирона — Бетис
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Дженоа — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Кальяри — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Торино — Удинезе
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры