«Манкунианцы» должны быть на эмоциональном подъеме после сумасшедшего выступления в Лиге Европы, где они на последних минутах овертайма команда Рубена Аморима не только отыгралась, но и вырвала победа, а также путевку в полуфинал Лиги Европы.
«Вулверхэмптон» выиграл 4 матча подряд и тоже находится в хорошей форме. Текущая форма «волков» позволила им оторваться от зоны вылета и, вероятно, спастись в нынешнем сезоне.
Как бы там ни было, МЮ постарается ответить за поражение 0:2 в матче первого круга.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентами 2.20 и 2.00.
- Букмекеры дают 2.50 на победу «Ман Юнайтед» и 2.80 на победу «Вулверхэмптона». На ничью можно поставить за 3.40.
- Ставка искусственного интеллекта — ничья 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» смотрите на LiveCup.Run.
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