Матч 33-го тура английской Премьер-лигисостоится 20 апреля на «Олд Траффорд» в 16:00 по мск.

«Манкунианцы» должны быть на эмоциональном подъеме после сумасшедшего выступления в Лиге Европы, где они на последних минутах овертайма команда Рубена Аморима не только отыгралась, но и вырвала победа, а также путевку в полуфинал Лиги Европы.

«Вулверхэмптон» выиграл 4 матча подряд и тоже находится в хорошей форме. Текущая форма «волков» позволила им оторваться от зоны вылета и, вероятно, спастись в нынешнем сезоне.

Календарь и таблица АПЛ

Как бы там ни было, МЮ постарается ответить за поражение 0:2 в матче первого круга.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентами 2.20 и 2.00.

подготовили прогноз с коэффициентами 2.20 и 2.00. Букмекеры дают 2.50 на победу «Ман Юнайтед» и 2.80 на победу «Вулверхэмптона». На ничью можно поставить за 3.40.

Ставка искусственного интеллекта — ничья 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» смотрите на LiveCup.Run.

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